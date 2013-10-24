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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 15:37 BJT

亚洲橡胶：强劲中国数据带动TOCOM期胶价格上涨，但涨势受限

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的10月初值数据，升至50.9的七个月高位，因受新订单的提振，显示中国经济可能已经趋稳。

交易员表示TOCOM胶价周五料在狭幅区间波动，因周末前的获利了结可能抑制涨幅。

上海期交所1月期胶合约 跌140元人民币至20,145元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤232美分，上涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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