中国债市：交易商协会将超短融发行主体范围扩大至地方AAA级企业

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京10月24日 - 本地媒体21世纪经济报道周四引述接近银行间交易商协会的人士称，该会将超短期融资券发行主体范围扩大至地方AAA级企业，及中债评级AA+以上企业。
去年6月，协会已将超短融发行主体扩充至一般中央AAA级企业及其一家AAA级核心子公司。
“10月22日，交易商协会内部召开了通气会，正式确定扩大超短期融资券（SCP）发行主体范围。”报导引述内部人士透露，交易商协会列举了多项条件予以限制。
其中包括：进行双评级，按照不同收费模式进行评级的主体评级均为AA+（含）以上，即除传统的中诚信、联合、大公、新世纪、东方金诚评级在AA+（含）以上，还需中债资信评估有限责任公司评级达到AA+（含）以上。
以及，近一年经协会注册公开发行过债务融资工具，且近三年累计公开发行债券（包括债务融资工具、公司债、企业债）3次（含）、累计发行规模50亿元（含）以上。
有真实的短期资金需求，注册金额应与短期资金缺口及用途相匹配等。 2010年末，银行间市场交易商协会推出超短融。推出之初，出于风控考量，交易商协会将发行主体限定在一定范围内，首期的发行人包括九家大型国有企业和铁道部。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。