中国期市：工业品全线收低，国内股市下跌拖累商品市场人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,730 -1.03 254,658 黄金(au) 1312 265.70 0.08 101,672 螺纹钢 (rb) 1405 3,617 -0.71 891,736 橡胶 (ru) 1401 20,145 -0.69 170,166 大商所 豆粕 (m) 1405 3,319 0.36 1,485,386 豆油 (y) 1405 7,202 0.08 720,336 焦炭 (j) 1401 1,543 -1.53 233,126 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,224 -0.02 389,190 棉花 (cf) 1405 18,610 -0.56 47,022 中金所 沪深300(if) 1311 2,405.4 -0.55 74,587 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。