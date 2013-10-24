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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 16:05 BJT

中国期市：工业品全线收低，国内股市下跌拖累商品市场人气

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,730     -1.03      254,658 
         黄金(au)     1312     265.70      0.08      101,672 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,617     -0.71      891,736 
         橡胶 (ru)    1401     20,145     -0.69      170,166 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,319      0.36    1,485,386 
         豆油 (y)     1405      7,202      0.08      720,336 
         焦炭 (j)     1401      1,543     -1.53      233,126 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,224     -0.02      389,190 
         棉花 (cf)    1405     18,610     -0.56       47,022 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,405.4     -0.55       74,587 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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