金属期市：伦敦期铜自近一周低位反弹，因中国制造业数据向好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
“目前人们心头一大疑问就是，第四季会有什么状况？”花旗驻上海分析师Ivan Szpakowski说。
“我们认为会放缓，且有一大部分是自第二季以来基本信贷收紧，而因此我们预计成长放缓，符合我们对铜价持偏空的观点。”
0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.53%，报每吨7,209美元，上日重挫2.2%。
伦铜周三跌至7,170美元，为10月14日以来最低。铜价自8月底以来都在7,000-7,420美元的区间交投，今年迄今累计跌幅仍逾9%。
上海期交所1月期铜 缩减稍早跌幅，收报51,730元人民币(8,500美元)，日内仍跌1%。稍早沪铜曾触及51,430元人民币，为10月14日以来低点。
Szpakowski表示，中国的需求不差，但不算最好。
“发电行业和电信业相对疲弱，保障性住房也在下降。但与此同时，民间部门的房市发展却很热，机械和家用电器有所改善，空调今年也较佳，汽车制造则大好。”他说。
“(但)我们认为若铜价真要突破那个区间，应该是跌破，而那主要是因为供应的问题造成。”
花旗预测，随着更多供应上线，明年的全球铜市过剩的供应将由2013年的30万吨，扩大至45万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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