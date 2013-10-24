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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 16:22 BJT

香港股市：收于七周低位，受中国政策疑虑拖累

路透香港10月24日 - 香港股市周四降至9月初以来最低收盘位，对中国经济成长敏感的类股受创，因之前短期货币利率再度飙升，引发流动性收紧担忧。

继周二零操作之后，中国人民银行公开市场今日再次未进行任何操作，因中国当局加大努力以应对房价飙涨的问题。

恒生指数 收低0.7%，报22,835.8点，为9月9日以来最低收盘价。恒生国企指数 下跌1.3%。(完)

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