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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 16:47 BJT

欧洲央行：执委莫尔许称，或许没有必要提供进一步刺激措施--报载

“所有选项都有可能。我们有很多的工具可用。我们仍得密切观察情况。但以央行而言，我们并没有被逼到无路可退。”莫尔许说。

“要传达给市场的讯息是：我们仍将尽一切必要措施，以传统或非传统的方法来执行货币政策目标。”他说。

他并指出西班牙经济好转，可能无需为西班牙银行业寻求更多支援。

“失业率不再上升，经常帐呈现盈余。我们认为至少已经走出谷底了，”他说。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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