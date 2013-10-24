欧洲央行：执委莫尔许称，或许没有必要提供进一步刺激措施--报载

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
“所有选项都有可能。我们有很多的工具可用。我们仍得密切观察情况。但以央行而言，我们并没有被逼到无路可退。”莫尔许说。
“要传达给市场的讯息是：我们仍将尽一切必要措施，以传统或非传统的方法来执行货币政策目标。”他说。
他并指出西班牙经济好转，可能无需为西班牙银行业寻求更多支援。
“失业率不再上升，经常帐呈现盈余。我们认为至少已经走出谷底了，”他说。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。