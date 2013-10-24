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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 16:39 BJT

企业并购：新加坡华侨银行与中国农行考虑收购香港永亨银行--消息

对于中国农业银行来说，如果收购成功，将是三年前进行融资规模破纪录的IPO以来，首次在本土市场之外作出重大收购，此举可能有助于赶上其他国有银行。

尽管收购将损耗中国农业银行手上现金，但将扩大农行境内外的存款基础。目前农行仅有六个境外支行，而中国银行在36个国家拥有支行。

路透周三报导，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行 的协议。

周四创兴银行股票暂停交易，等待公布并购声明。

永亨银行的控股股东上个月称，他们已经收到独立第三方的初步出价，但未披露第三方的名字。香港冯氏家族和纽约梅隆银行国际金融公司共同持有该行约45%的股份。 (完)

(编译 朱晓军/王翔琼/于春红; 审校 蔡美珍/田建华)

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