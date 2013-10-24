企业并购：新加坡华侨银行与中国农行考虑收购香港永亨银行--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
对于中国农业银行来说，如果收购成功，将是三年前进行融资规模破纪录的IPO以来，首次在本土市场之外作出重大收购，此举可能有助于赶上其他国有银行。
尽管收购将损耗中国农业银行手上现金，但将扩大农行境内外的存款基础。目前农行仅有六个境外支行，而中国银行在36个国家拥有支行。
路透周三报导，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行 的协议。
周四创兴银行股票暂停交易，等待公布并购声明。
永亨银行的控股股东上个月称，他们已经收到独立第三方的初步出价，但未披露第三方的名字。香港冯氏家族和纽约梅隆银行国际金融公司共同持有该行约45%的股份。 (完)
(编译 朱晓军/王翔琼/于春红; 审校 蔡美珍/田建华)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。