挪威央行：维持指标利率于1.5%不变，一如市场预期

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透奥斯陆10月24日 - 挪威央行周四维持指标利率于1.5%不变，一如市场预期，虑及低通胀及本币疲软等问题。
路透调查分析师几乎全数预期挪威央行按兵不动，只有一名分析师例外。
挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在一份决议声明稿中指出，“9月通胀低于预期，但在此同时挪威克朗自上次货币政策会议以来走贬。其他方面，挪威及海外经济情势发展均大致符合预期。”(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。