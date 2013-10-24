版本:
中国
债券 | 2013年 10月 24日 星期四 16:31 BJT

挪威央行：维持指标利率于1.5%不变，一如市场预期

路透奥斯陆10月24日 - 挪威央行周四维持指标利率于1.5%不变，一如市场预期，虑及低通胀及本币疲软等问题。

路透调查分析师几乎全数预期挪威央行按兵不动，只有一名分析师例外。

挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在一份决议声明稿中指出，“9月通胀低于预期，但在此同时挪威克朗自上次货币政策会议以来走贬。其他方面，挪威及海外经济情势发展均大致符合预期。”(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐