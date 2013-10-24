新兴汇市：印尼卢比触及七周高点领涨亚币，韩元因当局干预由升转跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 97.35 97.39 +0.04 -10.85 86.79 坡元 1.2378 1.2390 +0.10 -1.28 1.2219 台币 29.452 29.425 -0.09 -1.07 29.136 韩元 1060.49 1055.80 -0.44 +0.95 1070.60 泰铢 31.15 31.14 -0.03 -1.73 30.61 菲律宾披索 43.13 43.11 -0.03 -4.81 41.05 印尼卢比 11140.00 11265.00 +1.12 -13.55 9630.00 印度卢比 61.55 61.59 +0.07 -10.65 54.99 马币 3.1610 3.1680 +0.22 -3.26 3.0580 人民币 6.0815 6.0835 +0.03 +2.45 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。