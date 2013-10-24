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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 16:44 BJT

欧洲个股：联合利华执行长称，新兴货币下滑打击全球经济

路透10月24日 - 消费品企业联合利华(Unilever) 执行长Paul Polman周四表示，约六种新兴市场货币同时下跌，对于全球经济造成了打击。

在对手竞争加剧之时，货币同时贬值，这亦打压了联合利华的销售。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)

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