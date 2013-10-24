中国债市：资金明显转紧利率互换涨势扩大，短期仍要关注流动性变化

路透上海10月24日 - 受明显转紧的资金面影响，中国人民币利率互换(IRS) 周四涨势扩大，多数品种幅度一度达5个基点(bp)左右或更多，其中以一年品种等短端尤甚。不过尾盘时段出现央行可能施以援手传言后，涨幅稍有收敛。

交易员指出，虽然从长期看，外汇占款及财政存款投放等利好未来两个月资金面，但短期内回购利率的升势何时能真正缓解，仍值得继续关注。

北京一银行交易员表示，此前一年期IRS一度上涨7个bp，但尾盘时受传言影响，涨幅略有缩减。预计“等到财政(存款)投放会好，但资金的情况我觉得受政策风向影响很大，一有风吹草动就会突然紧起来。”

他并称，尾盘时IRS突然有所下行，因市场传言个别机构可能获得央行定向逆回购支持。不过他强调，这种消息很难确认，具体资金面是否有改善，还要看明天回购利率的情况。

银行间市场周四主要回购利率 涨幅继续扩大，其中14天期品种涨幅逾80bp，七天品种涨幅逾70bp。市场人士表示，财税缴款本周即将截止，而央行公开市场继续不作为雪上加霜，令流动性预期难以乐观，不少机构均加入资金拆借队伍，短期资金供不应求。

本周央行公开市场以零操作宣告确认逆回购的阶段性退出。但业内人士同时指出，考虑到外汇占款的回升趋势，以及财政存款投放等因素，至少在年内，平稳管理基调下资金面不致有大碍。同时，若外部流动性供给过多，正回购和央票重启的可能性也在不断增加。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1025/4.2075 4.0850/4.1629 4.1575/4.2404 4.2600/4.3500 4.2409/4.5159

上日 4.0100/4.1100 4.0171/4.0871 4.1000/4.1713 4.2175/4.3000 4.2100/4.4850

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变动 +0.0925/+0.0975 +0.0679/+0.0758 +0.0575/+0.0691 +0.0425/+0.0500 +0.0309/+0.0309

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。