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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 16:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收高继续刷新纪录，谨慎试探6.08大关

* 人民币即期收盘再创新高
    * 中间价微幅走弱
    * 客盘结汇偏多，但交投清淡
    * 市场谨慎试探6.08大关

 (更新收盘价)
    路透北京10月24日 - 继昨日人民币单日大幅升值100个点之后，人民币兑美元即期CNY
=CFXS周四继续小幅升值，日内高点和收盘价均创纪录新高。交易员称，尽管中间价小幅走
弱，但客盘结汇仍偏多，推动人民币继续走升。
        
    人民币即期盘中最高触及6.0808元，按照这一价格计算，自上周一以来人民币已经飞速
升值约0.65%，年初至今升值幅度逾2.4%。
    
    交易员称，其实今天挺清淡的，大家在慢慢往下砸（美元），客盘也还是结汇偏多一点
，后市人民币升值压力还是有，继续关注是否会突破6.08元大关。
    
    “市场没怎么动，略往下砸了一点，整体交易很清淡，...距离人民币涨停板只有100个
点左右，大家比较谨慎。”上海一股份制银行交易员称。
    
    一国有银行交易员亦指出，人民币后期应该升得不会太多，应该会控制一下节奏的。
        
    全球汇市方面，美元兑日圆周四持于两周低点上方，澳元上涨，因乐观的中国制造业采
购经理人指数(PMI)缓解了围绕该国经济前景的忧虑。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.0820        6.0835    0.02%
                     中间价                6.1335        6.1330    -0.01%
               成交额                     149亿美元                  　
                                   　                                　
             日内相对于中间价最大波幅  0.86% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        33          6.0808    6.0841
               2013年来即期升贬值幅度       2.44%                 　
 1年期美元/人民币掉期升水                    660                     　
                                   　                                　
 离岸人民币市场,北京时间16:40               今日          上日       　
                1年期NDF                  6.1510/35      6.1480      　
                        CNH即期           6.0788/99      6.0843      　
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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