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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 16:42 BJT

香港个股：恒大地产拟发行10亿美元五年期优先票据，息率8.75%

路透香港10月24日 - 中国房地产商--恒大地产 周四宣布，拟发行10亿美元于2018年到期的优先票据，年息率定为8.75%。

公司声明称，拟将发行票据所得资金用于为现有债务再融资。

有关票据将寻求于香港联交所上市。票据将于2018年10月30日到期。

恒大地产股价今天收低2.39%，报3.27港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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