日本经济：政府称出口近乎持平，因对亚洲出口放缓

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
10月出口量下滑，是因为对美国、印度及东南亚国家的汽车出口减少，导致10月的评估下调。
政府维持其对工业产出的看法不变，称工业产出正缓步扩增，企业投资出现升温迹象，主要集中在非制造业。
在通缩方面，政府维持9月看法不变，称日本政接近结束通缩，因排除生鲜食品及能源价格的消费者物价正在走升。
日本首相安倍晋三已将财政支出、积极货币政策及经济改革作为终止15年温和通缩及经济停滞的核心措施。
安倍内阁将会在12月初宣布经济成长策略的细节，投资人将会把焦点放在政府会采取哪些措施刺激资本支出，并改革劳动市场。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。