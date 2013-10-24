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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 16:53 BJT

日本经济：政府称出口近乎持平，因对亚洲出口放缓

10月出口量下滑，是因为对美国、印度及东南亚国家的汽车出口减少，导致10月的评估下调。

政府维持其对工业产出的看法不变，称工业产出正缓步扩增，企业投资出现升温迹象，主要集中在非制造业。

在通缩方面，政府维持9月看法不变，称日本政接近结束通缩，因排除生鲜食品及能源价格的消费者物价正在走升。

日本首相安倍晋三已将财政支出、积极货币政策及经济改革作为终止15年温和通缩及经济停滞的核心措施。

安倍内阁将会在12月初宣布经济成长策略的细节，投资人将会把焦点放在政府会采取哪些措施刺激资本支出，并改革劳动市场。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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