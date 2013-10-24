版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 17:30 BJT

路透调查：人民币多仓触及五个月高位，投资者更加看涨多数新兴亚币

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59 -0.05

10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23 -0.04

9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35

8月15日 -0.78 -0.14 0.27 1.22 0.05 1.50 1.24 0.55 0.53

8月 1日 -0.38 -0.42 0.50 1.55 0.24 0.99 1.24 0.36 0.50

7月18日 -0.61 -0.33 0.19 1.44 0.01 1.01 0.67 0.48 0.21

(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐