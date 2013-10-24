中国债市：资金更趋紧现券收益率加速上扬，止损盘浮现中短债抛压更重

路透上海10月23日 - 中国银行间市场周四资金面更趋紧张，令近来本已疲弱的现券再受重压，收益率全线上扬，中短期品种升幅尤为明显，10年国债收益率也已攀上4.20%的逾五年高位，在悲观的市场氛围中，已有不少止损盘浮现。

交易员指出，在资金面偏紧的情况下，央行公开市场逆回购仍按兵不动，市场对货币政策释放的预期亦偏谨慎，债市短期仍难看到明确的止跌信号。

“（收益率）涨很多啊，各个期限都在涨，可能止损盘出来砸了，五年国开（债）都5.10%了，资金确实比较紧，逆回购停了，又赶上月末缴税，”华东一银行交易员称。

她谈到，11月随着年底财政存款开始陆续投放，资金面可能有所转好，不过目前通胀压力有所抬头，基本面对债市的压力逐渐加大，现券暂时仍看不到转机。

银行间市场周四主要回购利率 涨幅继续扩大，其中14天期品种涨幅逾80bp，七天品种涨幅逾70bp。市场人士表示，财税缴款本周即将截止，而央行公开市场继续不作为雪上加霜，令流动性预期难以乐观，不少机构均加入资金拆借队伍，短期资金供不应求。

农业发展银行周四招标的两期固息债，中标利率均大幅高于预期。资金面紧张加剧，令早已孱弱的债市雪上加霜，今日招标的两期中短期债首当其冲。

二级市场上，剩余期限4.85年的国开行固息债130238券 最新成交对应收益率为5.12%，上日尾盘在4.9420%；剩余期限9.83年的固息国债130018券 最新成交对应收益率为4.2150%，创10年国债2008年8月以来的收益率高点，上日尾盘在4.14%。

五年期国债期货主力合约 收报93.600元人民币，跌0.206元，或0.22%，成交2,129手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.1981 4.7894

上日 3.8005 4.0495

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7638/3.7038

国债参考率报价 3.5850/3.5038

金融债参考率报价 4.4725/4.4125 (完)

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