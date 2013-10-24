更新版 1-路透专访：新加坡交易所寻求与香港RQFII ETF双挂牌--副总裁

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* 新加坡交易所寻求香港挂牌的RQFII ETF双挂牌

* 与上海期交所合作在上海自贸区寻找机会

* 台湾交易所人民币商品开发落后

记者 林妙容

路透台北10月24日 - 新加坡交易所执行副总裁周士达周四表示，在取得中国500亿人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)的试点额度后，该交易所已与数家在香港挂牌的RQFII ETF基金洽询，希望可以取得这些基金在新加坡双挂牌，以做为新加坡发展人民币产品的一环。

周士达在台北一场证券论坛场边接受路透专访指出，新加坡已有了人民币/坡元双币计价的挂牌公司--扬子江船业控股(Yangzijiang Shipbuiding Holdings)<YAZG. SI>，也有40多档以人民币计价的债券在新加坡上市，接下来有了RQFII额度后，RQFII ETF也是希望推出的产品。

〞已经有好几家(基金公司)接触，新加坡交易所没有很大问题，但也要基金经理人同意。〞他称。

他并指出，新加坡是亚洲最大的ETF中心，加入人民币商品也是完整ETF产品的一个方向。

他称，相关产品的双挂牌仍有一些技术问题待克服，但被问及推出时程能否在今年底前时，他说，〞希望愈快愈好〞。

新加坡金融管理局(MAS)本周二才刚宣布，获得500亿元的RQFII试点额度，并将展开新加坡元与人民币直接交易，强化与中国双边金融发展及监管。

上述措施是两方在第10届中星双边合作联合委员会(JCBC)达成协议，将推进人民币在新加坡的使用。其中还包括研究让新加坡与中国苏州工业区及天津生态城进行跨境资金流动的新措施。

目前在香港交易所 挂牌的RQFII ETF共有九档，并包括了本周一才正式挂牌的首支中港跨境指数交易所买卖基金（ETF）--易方达中华120指数ETF 。

**研究上海自贸区的商机**

周士达在访谈中亦提到，日前上海期货交易所与新加坡交易所在上海签署合作备忘录，就加强双方在资讯共用、经验交流、高层互访等方面的合作达成框架合作协议。

他称，这项协议事实上是希望为将来在上海自由贸易区的发展中能有合作机会，并主要发展大宗商品的相关衍生品。

但对于双方未来在上海自贸区的合作方向和细节，他则笑而不答，称〞已签了MOU，就是一步一步来。〞

他也同时提及，新加坡交易所才在上月与中国银行 签署了备忘录(MOU)，将共同合作开发人民币产品和服务，因此对新加坡的离岸人民币发展产品线并不担心，可满足投资人的需求。

**台湾发展落后**

相较新加坡交易所对人民币产品开发的积极，台湾证券交易所董事长李述德在同一论坛场合指出，预期未来在台湾证交所挂牌的首支人民币商品将是RQFII ETF。

但他在场边也向路透表示，相关商品要能挂牌没有时间表，因两岸服务贸易协议目前仍在立法院审查，相关商品要待服贸协议生效后，才能推出。