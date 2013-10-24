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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 17:06 BJT

台湾汇市：台币小幅收贬结束连二升，外资汇入稍缓

* 外资汇入力道趋缓
    * 进口商及油款皆买汇，出口商在29.410以上卖汇
    * 明日台币区间看29.35-29.45

    路透台北10月24日 - 台币兑美元 周四收盘贬2.7分。外资虽在台股持续买超，但汇入力道似暂歇
，午后台币跟随韩元走势趋贬，结束连二日小升走势。
    
    汇银人士指出，周四盘初时韩元走升再创波段高位，但受到央行查炒汇态度强硬影响，进口商在低于29.4
00附近价位已积极挂价；而时近月底，出口商也在29.410附近挂出美元卖单。外资则是买/卖美元都有，惟汇
入力道不若日前。
    
    〞早上股市的走势普普而已，进口商有一些心理预期，而且觉得央行管得蛮紧的，没什么空间。〞一位本
地商银交易人士说。
    
    她也表示，央行在美元/台币的换汇市场上未提供充足的流动性，央行也不想让市场套利，因此认为央行
对汇市管控仍然严格，这也影响了进口商的心态，认为台币恐未能再大幅走坚。
    
    台湾美元/台币换汇交易(FX SWAP) 周四一个月期换汇点折价创下近五年的最深。汇银人士指出，
该换汇点折价日益放大，央行未提供足够的流动性是主因；但央行表示，对市场的供给未有减少，会持续密切
关注市场。 
 
    另外一位公营银行交易员则表示，央行在29.37-29.38守得很紧，盘初各方已察觉央行在挡(台币升值)，
因此也不愿意卖汇。而买汇一方包括进口商和油款今日皆现踪。    
   
    交易员预估，明日交易区间在29.35-29.45。今日台币实质交易区间在29.39-29.41，上日的主要成交区间
约，在29.38-29.41。    
     
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度再度扩大，美元看贬气氛趋浓
；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.318/29.335，上日尾盘收29.320。  
                  
    台股 周四收盘小升0.24%，大型电子权值股仍获支撑。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资
在台股买超23.06亿台币，连16日买超656.54亿。 
     
    美元兑日圆周四持于两周低点上方，澳元上涨，因乐观的中国制造业采购经理人指数(PMI)缓解了围绕该
国经济前景的忧虑。 周五美国将公布9月耐久财订单。
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见  
          
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                        报价                                    亿美元  
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 美元/台币六个月期         -0.295/-0.270       -0.270/-0.240
 (完)

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