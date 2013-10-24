《全球汇市》欧元兑美元脱离两年高点，因欧元区PMI数据逊于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3789 1.3774 +0.11 +4.51 1.3194 美元/日圆 97.30 97.36 -0.06 +12.17 86.74 欧元/日圆 134.15 134.09 +0.04 +17.21 114.45 美元/瑞郎 0.8911 0.8919 -0.09 -2.67 0.9155 英镑/美元 1.6188 1.6162 +0.16 -0.39 1.6251 美元/加元 1.0392 1.0381 +0.11 +4.75 0.9921 澳元/美元 0.9622 0.9626 -0.04 -7.42 1.0393 新西兰元/美元 0.8372 0.8389 -0.20 +1.07 0.8283 欧元/瑞郎 1.2290 1.2290 +0.00 +1.78 1.2075 欧元/英镑 0.8517 0.8522 -0.06 +4.97 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.7658 8.7737 -0.09 +2.19 8.5777 美元/挪威克朗 5.8959 5.9170 -0.36 +5.98 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦 以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。