新债招标：浙江省五年地方债利率3.96%，七年期4.17%--业内人士

路透北京10月25日 - 业内人士周五透露，今年第五批自行发债的中国浙江省地方政府债，五年期品种中标利率3.96%，七年期为4.17%。

今日浙江省自行招标的固息地方债，总额118亿元人民币，五年和七年期品种各半。据业内人士透露，两期债投标倍数分别为1.94倍和1.79倍。

上述两期债按年付息，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率；10月28日开始发行并计息，11月1日发行结束。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。