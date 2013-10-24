更新版 1-香港个股：中海油第三季撇除尼克森产量持平，全年目标不变

(新增记者会内容)

路透香港10月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四公布，第三季产量按年增长17.8%，惟不计入尼克森的产量则持平，并维持全年自身产量目标不变。

中海油在联交所一份声明中称，2013年7-9月净产量为103.4百万桶油当量，去年同期为87.8百万桶油当量。不过中国海域的原油和天然气产量均出现下跌。

中海油首席财务官锺华在电话会议上向记者表示，中国海域产量下跌，主要受累于缺乏新项目以及老油田产量自然递减，而海外项目如伊拉克和美国Chesapeake的产量则有增长。

“不计入尼克森的产量目标为338-348百万桶油当量，今年底能够达到。”他称。

虽然并购加拿大尼克森带来显着的产量增长，惟投资者担心中国海域产量递减情况恶化，对公司整体盈利带来影响。

除了尼克森外，中海油稍早联同巴西国有石油公司Petrobras 等多家石油公司组成财团中标Libra项目，中海油占财团10%权益，因而获得进入超深水领域的机会。

锺华称，巴西深水油田Libra目前仍在勘探期，暂时未能评估开发时间表以及投资计划，但他强调项目符合公司以价值驱动的海外投资策略。

公司第三季营业收入573.51亿元人民币，按年升17%。期内实现油价每桶106.26美元，按年升1.5%；不过尼克森的气价较低，令中海油第三季平均实现气价按年下跌6.9%至5.43美元/千立方英尺。

此外第三季资本开支177亿元，同比上升18.2%；而尼克森的资本开支约47亿元。

公司今年首9月的净产量301.5百万桶油当量，按年增长21.2%。

该股今天收跌0.78%，报15.28港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)