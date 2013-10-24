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债券 | 2013年 10月 24日 星期四 17:22 BJT

欧洲汇市：英镑微涨，本周稍晚公布英国第三季GDP数据

第三季英国国内生产总值(GDP)初值定于周五公布，市场预计将较前季增长0.8%。

RBC Capital Markets外汇策略全球主管Adam Cole称，“每个人都认为第三季经济成长数据将不错，昨日央行的会议记录也暗示他们认为第三季数据会高于自己的预期。”

“当前真正的问题是有多少动能可以带到第四季。”

分析师称，英镑跌至1.6170/80将迎来买盘会弹升至1.6250，周五英镑的目标是1.6350.

不过Cole补充称，未来美元疲态对英镑的助推作用将大于英国国内因素。

“最近有许多关于英镑的好消息，但势头已经降温了，不会转成负面，但是会更为中性。美元是主要推动力，我们的确认为美元有一些从当前水准下跌的空间。”

欧元兑英镑 跌0.1%至0.8512英镑。(完)

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