欧洲汇市：英镑微涨，本周稍晚公布英国第三季GDP数据

新西兰评等：穆迪称新西兰Aaa评级受到其经济韧力及财政状况的支撑
路透4月4日 - 穆迪称，新西兰Aaa评等受到该国较高经济韧力、有效的机构和政策以及财政状况强劲等因素的支撑。 穆迪预计新西兰2017年和2018年实质GDP增幅在3.0%左右，超过Aaa评级主权国家中值2.0%。 穆迪称较长期来看，新西兰潜在GDP增速高于许多Aaa主权评级国家的增速。 穆迪称，新西兰评级展望前景稳定，受到该国经济极具韧性以及强劲财政状况支撑。(完) (编译 李爽 审校 刘秀红)
第三季英国国内生产总值(GDP)初值定于周五公布，市场预计将较前季增长0.8%。
RBC Capital Markets外汇策略全球主管Adam Cole称，“每个人都认为第三季经济成长数据将不错，昨日央行的会议记录也暗示他们认为第三季数据会高于自己的预期。”
“当前真正的问题是有多少动能可以带到第四季。”
分析师称，英镑跌至1.6170/80将迎来买盘会弹升至1.6250，周五英镑的目标是1.6350.
不过Cole补充称，未来美元疲态对英镑的助推作用将大于英国国内因素。
“最近有许多关于英镑的好消息，但势头已经降温了，不会转成负面，但是会更为中性。美元是主要推动力，我们的确认为美元有一些从当前水准下跌的空间。”
欧元兑英镑 跌0.1%至0.8512英镑。(完)
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路透4月4日 - 穆迪称，新西兰Aaa评等受到该国较高经济韧力、有效的机构和政策以及财政状况强劲等因素的支撑。 穆迪预计新西兰2017年和2018年实质GDP增幅在3.0%左右，超过Aaa评级主权国家中值2.0%。 穆迪称较长期来看，新西兰潜在GDP增速高于许多Aaa主权评级国家的增速。 穆迪称，新西兰评级展望前景稳定，受到该国经济极具韧性以及强劲财政状况支撑。(完) (编译 李爽 审校 刘秀红)
路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
0221GMT * 美元/日圆自高点110.92呈现下降趋势，薪酬结算日东京市场定盘 需求所带来的提振消退 * 亚洲盘初曾创下盘中低点110.68，风险仍偏于下行 * 逐步下降的小时图一目均衡云区拖累走势，目前底部在110.59，55 日移动均线切入位在110.91 * 在110.00障碍期权前方仍有买盘 * 美国公债收益率在近期下滑后持稳，10年期公债收益率报1.354%， 两年期在1.252% (完) (编译 郑茵 审校 李爽)