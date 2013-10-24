欧洲汇市：英镑微涨，本周稍晚公布英国第三季GDP数据

《汇市简讯》美元/日圆因薪酬结算日需求带动的涨势消退

0221GMT * 美元/日圆自高点110.92呈现下降趋势，薪酬结算日东京市场定盘 需求所带来的提振消退 * 亚洲盘初曾创下盘中低点110.68，风险仍偏于下行 * 逐步下降的小时图一目均衡云区拖累走势，目前底部在110.59，55 日移动均线切入位在110.91 * 在110.00障碍期权前方仍有买盘 * 美国公债收益率在近期下滑后持稳，10年期公债收益率报1.354%， 两年期在1.252% (完) (编译 郑茵 审校 李爽)