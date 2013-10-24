中国航空：至2031年亚太将成全球最大航空市场，中国贡献最大--艾睿铂

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透上海10月24日 - 全球商业咨询公司艾睿铂（AlixPartners)近日发布亚洲航空及国防行业展望报告，预计至2031年，亚太地区将超越北美，成为全球最大航空市场，其中中国的航空机队增长成为最大贡献力量。
艾睿铂报告预计，至2031年，全球将会新交付29,770架飞机，亚太地区将接收约万架喷气机，占总量的31%。而自2012年至2031年，中国接收的喷气机将占全球总量的16%，年复合增长率约在7%。
报告认为，全球航空企业的重心已开始由西方国家转向增长更快的亚洲和中东市场，因为这些市场拥有不断增长的中产阶级群体，市场成长空间更大，因此这两个地区的航空公司正扩大他们的机队规模并签下大规模订单。
国际两大飞机巨头之一的波音 公司更为乐观，近期其发布预期称，中国未来20年内需要购买5,580架新商用飞机，总价值约7,800亿美元。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。