路透专访：新加坡交易所寻求与香港RQFII ETF双挂牌--副总裁

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透台北10月24日 - 新加坡交易所执行副总裁周士达周四表示，该交易所已与数家在香港挂牌的RQFII ETF基金洽询，希望可以取得其在新加坡双挂牌，以做为新加坡发展人民币产品的一环。
周士达在台北一场证券论坛场边接受路透专访指出，新加坡已有了人民币/坡元双币计价的挂牌公司--扬子江船业控股<YAZG. SI>，也有40多档以人民币计价的债券在新加坡挂牌，接下来有了RQFII额度后，RQFII ETF也是希望推出的产品。
〞已经有好几家(基金公司)接触，新加坡交易所没有很大问题，但也要基金经理人同意。〞他称。
他并指出，新加坡是亚洲最大的ETF中心，加入人民币商品也是完整ETF产品的一个方向。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。