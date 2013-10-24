路透专访：新加坡交易所寻求与香港RQFII ETF双挂牌--副总裁

路透台北10月24日 - 新加坡交易所执行副总裁周士达周四表示，该交易所已与数家在香港挂牌的RQFII ETF基金洽询，希望可以取得其在新加坡双挂牌，以做为新加坡发展人民币产品的一环。

周士达在台北一场证券论坛场边接受路透专访指出，新加坡已有了人民币/坡元双币计价的挂牌公司--扬子江船业控股<YAZG. SI>，也有40多档以人民币计价的债券在新加坡挂牌，接下来有了RQFII额度后，RQFII ETF也是希望推出的产品。

〞已经有好几家(基金公司)接触，新加坡交易所没有很大问题，但也要基金经理人同意。〞他称。