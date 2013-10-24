日本经济：经济财政大臣称消费者支出及出口放缓，但信心仍强健

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透东京10月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，消费者支出及出口略为放缓，但信心仍旧相当强劲，因为政府祭出种种摆脱通缩政策。
甘利明向记者表示，他预期在政府推出刺激经济方案之后，经济将获得更多动能；刺激方案将于12月初定调。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。