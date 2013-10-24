版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 17:35 BJT

日本经济：经济财政大臣称消费者支出及出口放缓，但信心仍强健

路透东京10月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示，消费者支出及出口略为放缓，但信心仍旧相当强劲，因为政府祭出种种摆脱通缩政策。

甘利明向记者表示，他预期在政府推出刺激经济方案之后，经济将获得更多动能；刺激方案将于12月初定调。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐