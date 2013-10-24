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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 17:34 BJT

港股业绩：亚洲水泥首三季净利大升1.7倍，料第四季成本续降

路透香港10月24日 - 台资水泥商--亚洲水泥（中国）控股有限公司 周四公布，今年首三季的净利按年大升1.66倍，受惠产品销量和煤炭成本下滑。公司预期，全年水泥销量将按年增长5%，成本有望再降。

今年1-9月，亚洲水泥的净利为3.908亿元人民币，去年同期为1.47亿元。

该公司表示，多项利好因素促成今年第三季度“淡季不淡”，水泥价格上涨。至9月份传统旺季到来，随着城镇化建设全面展开，基础设施建设投资增加，下游需求快速提升，将可进一步推涨水泥售价。

1-9月该公司的水泥产品的销量达1,880万吨，较去年同期增长6%。期内毛利率比去年同期上升3个百分点至18%。

展望第四季，亚洲水泥料价格将上升，全年销售水泥产品可达2,600万吨，按年增加5%。受惠于煤炭价格持续下滑，生产成本有望再降。

亚洲水泥股价今天收跌2.15%，报4.1港元；过去一个月累计升一成。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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