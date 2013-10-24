路透基点：远东仪化石化3.5亿美元贷款暂遭搁置，等待环评结果

路透香港10月24日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士指出，远东仪化石化(扬州)的3.5亿美元融资案已经遭到搁置，等待环境评估结果。

贷款资金原将用于在扬州兴建一座纯对苯二甲酸(PTA)工厂。据消息人士指出，等到远东仪化石化通过当地政府环评之后，融资案有可能在12月或明年6月重启。

原始的10家牵头行和簿记行包括：彰化银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、三井住友银行和台湾合作金库。兆丰亦是代理行。

先前已报导，这笔定期贷款包括A和B两部分，A为3.5亿美元的分期贷款，B是1.4亿美元等值的三年期子弹式人民币贷款。两部分总额不能超过3.5亿美元。

借款方的母公司--在上海上市的中国石化仪征化纤股份有限公司以及台湾上市的远东新世纪股份有限公司将为贷款提供担保。

两部分贷款的利率都与借款方的税前净利润挂钩。A部分美元贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点,B部分人民币贷款的利率为较中银香港、交通银行、汇丰控股和渣打银行的三个月或六个月离岸人民币香港同业拆息(CNH Hibor)均值加码195个基点。

参贷银行需承诺放贷1,000-1,500万美元，没有先付费用。