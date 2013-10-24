版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 17:38 BJT

全球贵金属：10月23日iShares白银持仓增加0.72%，SPDR黄金持仓不变

路透10月24日 - 全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust SLV 周三的白银持仓量较周二增加0.72%，同期全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 28,238,992.6 10月23日 28,238,992.6 10月22日 0.0 0.00%

iShares 335,727,679.2 10月23日 333,318,984.2 10月22日 2,408,695.0 0.72%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐