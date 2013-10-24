版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 17:59 BJT

日本金融：日债收益率受量化宽松政策影响而下滑--央行总裁黑田东彦

路透东京10月24日 - 一位日本内阁府官员指出，日本央行总裁黑田东彦周四表示，政府债券收益率(殖利率)下行，是因为央行实施量化宽松有助于安抚市场。

该名内阁府官员指出，黑田东彦在一场有关政府经济月报的会议上发言，他同时指称在美国联邦储备理事会(FED/美联储)延后缩减购债后，日债收益率下滑、无视于其他地区收益率上涨的压力。

指标10年期日本公债收益率 周四跌破0.600%，为5月9日以来首见。(完) (编译 张明钧; 审校)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐