日本金融：日债收益率受量化宽松政策影响而下滑--央行总裁黑田东彦

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透东京10月24日 - 一位日本内阁府官员指出，日本央行总裁黑田东彦周四表示，政府债券收益率(殖利率)下行，是因为央行实施量化宽松有助于安抚市场。
该名内阁府官员指出，黑田东彦在一场有关政府经济月报的会议上发言，他同时指称在美国联邦储备理事会(FED/美联储)延后缩减购债后，日债收益率下滑、无视于其他地区收益率上涨的压力。
指标10年期日本公债收益率 周四跌破0.600%，为5月9日以来首见。(完) (编译 张明钧; 审校)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。