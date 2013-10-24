瑞典央行：总裁英韦斯预期明年升息脚步将相当缓慢

路透10月24日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周四表示，该行明年底开始收紧政策时，将会缓步调高利率。

“明年底时将会是缓步升息的时候，”英韦斯在该行维持指标利率于1.0%不变后的记者会上表示。

“但就我们当前所能研判的，升息的步伐将会相当缓慢。”

英韦斯同时指出，升息步调将取决于美国及欧洲复苏速度等情势发展。

在同一场记者会上，瑞典央行货币政策部门主管Marianne Nessen指出，以瑞典央行的利率方向而言，目前降息的机率仍高于升息。