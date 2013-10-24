重温稿--台湾货币市场：短率贴近低位，银行资金水涨船高料月底效应不明显

* 短率贴近低位

* 银行间资金水位依旧高涨

* 短票发票量略增

* 月底紧缩效应将不明显

记者 詹静宜

路透台北10月24日 - 台湾银行间短率周四贴近低位。银行资金调度人士表示，目前银行间累计超额准备已逼近两千亿台币，显示银行间资金水位高涨，令短率续处区间低位，而周五当日积数算三天份，将使银行间累计超额准备水涨船高，下周的月底紧缩效应料不明显。

他们指出，目前银行间资金仍显宽裕，拆借需求持续疲弱，资金只能涌进短票市场，尽管短票量能略有增温，但仍只是杯水车薪，未能充分去化银行间过剩资金，市场关注明日积数算三天份，已有银行提前向票券商预约承作短票，对消化银行间帐上积数有所助益。

“央行周一少收千亿存单的钱还在市场乱窜，缺钱的人很少!”一位当地大型银行资金调度人士说。

票券资调人士表示，周五银行间超额准备将是观察重点，除了当日积数累算三天可望增加银行买票意愿，且明日短票量能亦明显放大，若有大型金融机构为抢票源愿接受调降短票成交利率，则将带动短票利率趋跌。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日亦在0.38-0.420%。

**短票发票量略增**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周四发票量已较上日略增，周五将例行性续增，不过整体发票量仍无法满足银行间资金去化需求，除非央行提高存单发行扩大冲销，不然银行间月底资金水位依旧高涨，下周短票利率料将持于当前低位。

“明天发票量比今天多一倍!”一位大型票券交易员称。

上述票券资金调度人士认为，由于周五发票量明显增加，若有大型行库或金融机构接受30天期短票利率成交在0.63%，那将引领短票利率持续探低。不过亦有大型票券商指出，时序接近月底，要调降短票利率的话，银行客户会抗议。

另有票券商提及，今日台电标售181天期短票，金额27亿台币，得标利率区间0.768-0.773%，相当于昨天标售的168天期短票利率。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，与上日同持于低位。一至两周内天期短票利率交投大致落在0.63%，此外，今日有45天期银行保证短票利率略降1个基点至0.62%，不过成交量稀少。

今日央行存单到期金额3,972.90亿台币，共发行3,973.4亿台币存单，存单发行余额增0.5亿。 周五存单到期金额861.20亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为449亿台币，累计超额准备为2,423亿，加计前期1%的超额准备为3,239亿台币。

**债券RP利率区间高位成交渐少**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持平上日，但因本周资金水位持续宽松，证券商公司债的高端利率成交渐少。

市场交易人士指出，此前以公司债交易为主的投信，找券态度积极，但因券源奇缺且市场资金持续宽裕，今日也愿接受收益率较低的公债RP交易，且部分证券商在既有区间内将高端利率的成交数降低，尽量以低端利率成交为主。

“投信今天连公债都可以接受，显示市场上的资金真的很多。”一位证券商交易员表示。

交易员指出，本周资金十分宽裕，特别是银行端有1.86兆的央行存单到期，证券商在极短天期的资金缺口上，与银行承作RP均获充足供应，不过因时序已近月底，一般证券商及票券商为维持客户关系，不愿在月底前调降利率，将待下月初再视资金情势调整。

明日市场有中油公司债交割，金额为32亿台币；并有296.512亿台币的20年期公债发行。不过交易员预估在资金宽裕的情况下，300多亿台币的紧缩因素不致影响太大。

证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，0.60%成交渐少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.70%，0.70%成交亦趋少。