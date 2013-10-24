路透基点：银团贷款占中国公司贷款的比例大幅增长--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透香港10月24日 - 汤森路透旗下基点报导称，在中国银行业的全部公司贷款中，银团贷款的占比增长。据中国银行业协会称，截至今年6月底，中国公司的融资案，有10.12%为银团贷款形式，较2005年底的1.72%有大幅提升。
中国银行业协会周二在其银团贷款与交易专业委员会的年会上表示，中国的银团贷款余额已经增至4.14万亿元人民币(6,805亿美元)，而2005年底这个数字为0.23万亿元人民币；贷款不良率为0.069%。
该协会在官方网站上称，有关监管部门领导、国内主要银行、地方银行业协会、银团委员会法律顾问组、客户代表等共160余人参加了这次持续半天的会议。会议主要关注中国经济发展和转型，以及利率市场化主题。
该协会还称，会上签约了总金额259亿元人民币的七个银团贷款项目。
银团贷款与交易专业委员会成立于2006年，目前拥有60个成员单位。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。