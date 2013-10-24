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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 18:15 BJT

路透基点：银团贷款占中国公司贷款的比例大幅增长--RLPC

路透香港10月24日 - 汤森路透旗下基点报导称，在中国银行业的全部公司贷款中，银团贷款的占比增长。据中国银行业协会称，截至今年6月底，中国公司的融资案，有10.12%为银团贷款形式，较2005年底的1.72%有大幅提升。

中国银行业协会周二在其银团贷款与交易专业委员会的年会上表示，中国的银团贷款余额已经增至4.14万亿元人民币(6,805亿美元)，而2005年底这个数字为0.23万亿元人民币；贷款不良率为0.069%。

该协会在官方网站上称，有关监管部门领导、国内主要银行、地方银行业协会、银团委员会法律顾问组、客户代表等共160余人参加了这次持续半天的会议。会议主要关注中国经济发展和转型，以及利率市场化主题。

该协会还称，会上签约了总金额259亿元人民币的七个银团贷款项目。

银团贷款与交易专业委员会成立于2006年，目前拥有60个成员单位。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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