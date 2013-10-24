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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 18:29 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3815     1.3774      +0.30      +4.71     1.3194
 美元/日圆                         97.37      97.36      +0.01     +12.26      86.74
 欧元/日圆                        134.48     134.09      +0.29     +17.50     114.45
 美元/瑞郎                        0.8902     0.8919      -0.19      -2.76     0.9155
 英镑/美元                        1.6180     1.6162      +0.11      -0.44     1.6251
 美元/加元                        1.0397     1.0381      +0.15      +4.80     0.9921
 澳元/美元                        0.9633     0.9626      +0.07      -7.31     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8374     0.8389      -0.18      +1.10     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2299     1.2290      +0.07      +1.86     1.2075
 欧元/英镑                        0.8535     0.8522      +0.15      +5.19     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.7730     8.7737      -0.01      +2.28     8.5777
 美元/挪威克朗                    5.8824     5.9170      -0.58      +5.74     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)

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