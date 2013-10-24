国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3815 1.3774 +0.30 +4.71 1.3194 美元/日圆 97.37 97.36 +0.01 +12.26 86.74 欧元/日圆 134.48 134.09 +0.29 +17.50 114.45 美元/瑞郎 0.8902 0.8919 -0.19 -2.76 0.9155 英镑/美元 1.6180 1.6162 +0.11 -0.44 1.6251 美元/加元 1.0397 1.0381 +0.15 +4.80 0.9921 澳元/美元 0.9633 0.9626 +0.07 -7.31 1.0393 新西兰元/美元 0.8374 0.8389 -0.18 +1.10 0.8283 欧元/瑞郎 1.2299 1.2290 +0.07 +1.86 1.2075 欧元/英镑 0.8535 0.8522 +0.15 +5.19 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.7730 8.7737 -0.01 +2.28 8.5777 美元/挪威克朗 5.8824 5.9170 -0.58 +5.74 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 ?拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。