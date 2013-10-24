马来西亚期市：棕榈油期货受获利了结打压下跌，库存预期给予支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透吉隆坡10月24日 - 周四马来西亚棕榈油期货收低，结束四日涨势，上日市场创出近两个月高位后，投资者获利了结。
马币(林吉特)走强也遏制海外买兴，但关于马来西亚棕榈油库存在今年剩余时间可能低于200万吨的乐观情绪，限制市场跌幅。
市场人士当前押注，10月产量已经开始放缓，同时出口继续持稳。通常10月是一年最高产量月份。
驻吉隆坡的一外资经纪公司交易员称，“市场昨日有些过度，所以今日有部分获利了结。”
这位交易员还表示，“另外马币也走强。棕榈油阻力位在2,500马币，近期支撑位在2,450马币。”
今日马币兑美元 一度走强0.7%至3.1460，但是稍晚走软至3.1630。
1月指标棕榈油期约 收低0.9%，报每吨2,461马币。
总成交量为44,093口，高于均值的35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 杜明霞)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
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