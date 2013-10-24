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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 18:52 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货受获利了结打压下跌，库存预期给予支撑

路透吉隆坡10月24日 - 周四马来西亚棕榈油期货收低，结束四日涨势，上日市场创出近两个月高位后，投资者获利了结。

马币(林吉特)走强也遏制海外买兴，但关于马来西亚棕榈油库存在今年剩余时间可能低于200万吨的乐观情绪，限制市场跌幅。

市场人士当前押注，10月产量已经开始放缓，同时出口继续持稳。通常10月是一年最高产量月份。

驻吉隆坡的一外资经纪公司交易员称，“市场昨日有些过度，所以今日有部分获利了结。”

这位交易员还表示，“另外马币也走强。棕榈油阻力位在2,500马币，近期支撑位在2,450马币。”

今日马币兑美元 一度走强0.7%至3.1460，但是稍晚走软至3.1630。

1月指标棕榈油期约 收低0.9%，报每吨2,461马币。

总成交量为44,093口，高于均值的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 杜明霞)

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