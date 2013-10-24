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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 19:15 BJT

美股业绩：福特汽车第三季获利超预估，受益于欧洲业务前景改善

路透底特律10月24日 - 福特汽车 周四公布高于预期的第三季获利，并上调全年全球获利预估，受益于欧洲前景改善。

公司第三季净利下滑略超过22%至12.7亿美元，合每股盈余(EPS)0.31美元。该业绩计入近5亿美元的特别费用，包括重组欧洲业务的2.5亿美元费用。

不计一次性项目，这家美国第二大的汽车制造商公布的经调整后的EPS为0.45美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的平均预估0.38美元。

福特第三季营收增长12%至360亿美元，公司预计今年总税前利润将高于去年的80亿美元。之前福特预计2013年利润与去年水准约持平。(完)

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