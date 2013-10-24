美股业绩：福特汽车第三季获利超预估，受益于欧洲业务前景改善

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透底特律10月24日 - 福特汽车 周四公布高于预期的第三季获利，并上调全年全球获利预估，受益于欧洲前景改善。
公司第三季净利下滑略超过22%至12.7亿美元，合每股盈余(EPS)0.31美元。该业绩计入近5亿美元的特别费用，包括重组欧洲业务的2.5亿美元费用。
不计一次性项目，这家美国第二大的汽车制造商公布的经调整后的EPS为0.45美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的平均预估0.38美元。
福特第三季营收增长12%至360亿美元，公司预计今年总税前利润将高于去年的80亿美元。之前福特预计2013年利润与去年水准约持平。(完)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。