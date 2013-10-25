《离岸人民币综述》新加坡离岸业务获大礼，预料有助跟进与香港差距

记者 李珊珊

路透香港10月24日 - 离岸本周大件事，非中国送给新加坡的“大礼”莫属。对于成立不到半年的离岸市场，这些大礼将有助于进一步推广人民币的国际使用，深化新加坡的离岸业务能力，加速跟进与香港的差距。

本周二公布的中星协议，中国将给予新加坡500亿元的人民币合格境外投资者(RQFII)额度，使其成为香港、伦敦之后，第三个获批额度的地区。其他项目还包括指定苏州及天津两区研究双边跨境资金流动、推动中国企业直接上市，以及最令人眼睛一亮的＂RQDII(人民币合格境内投资者)”试点研究。

尽管官方并未对RQDII的内容及细则多作说明，但这个首次在离岸市场上出现的名词引燃相关资产行业人士的兴趣。此外，香港一向是离岸金融措施的先行者，但新加坡有可能先于香港成为RQDII首个试点投资市场，其中的意义也令人玩味。

一不具名的中资资产管理公司营运总监说，“RQDII不需要经过换汇，境内的投资者降低了汇率风险。对离岸市场，有助于促进产品发展。对国内来说，也可以降低人民币存量的压力，...三方都有好处。＂

他表示，目前尚无细节及内容，无法评估RQDII是否会比QDII更有成功的机会。但RQDII+RQFII对离岸金融商品发展将有正面效果。

该名人士还指出，新加坡积极推动成为亚洲资产管理中心，或许是其可能成为RQDII试点首发的原因之一，但相信以香港人民币产品及资金池的深度，应该也会很快拿到RQDII试点。

中星金融合作于2013年多线开展，包括双边本币互换规模扩大一倍至3,000亿元人民币，以及今年5月中国工商银行 的清算业务正始开跑。迄今已有约25亿元的人民币债券发行，7月有了第一支以人民币交易股票--人民币/坡元双柜台的扬子江船业 。至7月底的人民币资金池超过1,400亿元。至9月底人民币清算量达6,100多亿元，5月底开办时仅600亿元。

作为亚洲主要大宗商品、能源中心，以及跨国企业的资金调度中心，新加坡在推动人民币国际使用，特别是在东南亚地区，占有极佳的位置。根据星展银行资料，自2008年金融风暴后，三年来中国与东盟地区的整体贸易额几乎翻倍至4,000亿美元，在2012年对东盟地区贸易额已占中国的10.4%。此外，新加坡还是少数非欧洲国家，拥有三大评级公司给予“AAA”主权评级。

中国经济持续释放稳健讯号、国际资金流入以及在岸/离岸利差，推动离岸汇价 周五创历史高点至6.0743，预料在市场期待新政策利好下，这股升值列车还没到终点站。

继金管局总裁陈德霖后，香港特区行政长官梁振英续为取消人民币兑换释放利好，他表示，人行对此“反应非常正面和积极，...希望不久将来有宣布。”

这令市场对此期待更高。现时香港居民每日兑换上限为20,000元人民币，且需用在岸价(CNY)兑换，预料取消后则会如同现行的非香港居民一样采离岸价(CNH)，这也令部份人士担忧：在离岸资金池相对浅之际，大量兑换需求可能影响离岸人民币的流动性。

星展银行经济师周洪礼认为，考量跨境贸易流量，不需要过度担心此种情况出现。他分析道，倘若人民币升值预期强烈触动兑换需求，由于离岸存量小于在岸，CNH涨势料优于CNY，CNH/CNY价差扩大，将会吸引进口业者至离岸市场进行贸易结算。

“CNH/CNY价差愈大，诱因愈高，离岸资金池于是获得挹注。”他在报告中写道，但随着汇差缩小将自动调节，反之亦然。

随着进一步金融改革，带动人民币双向波动，周洪礼指出，这样的资金流动方向改变得将更加频繁，再伴随着人民币回流渠道拓宽，离岸资金池料呈现缓步增长，不会出现大起大落的情况。

欲浏览香港人民币存款及跨境贸易量，请点选：(link.reuters.com/tuc53v)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 47,600.1 139

2. 法国巴黎银行 23,998.3 79

3. 渣打银行 22,435.9 76

4. 星展 6,713.7 16

5. 工商银行 3,826.7 11

**本周市场动态**

--恒生银行 获批于上海自贸区筹建支行。恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏女士指出，新支行将会提供配合上海自贸区发展需要的服务，特别是跨境金融服务。她并表示，上海自贸区是内地投资、贸易及金融体制改革开放的一项重要里程，为市场带来拓展的机遇，恒生将尽快完成网点筹建工作。

--首支中港跨境指数交易所买卖基金（ETF）-易方达中华120指数ETF 10月21日挂牌，人民币柜台收市价较开市升近6%，基金规模接近4亿元人民币。

--台湾第一金控 旗下第一银行周二称，金管会已核准第一银行发行30亿人民币宝岛债，今年预计首批发行三年期宝岛债10亿元人民币。

--昆山昆山市委书记管爱国接受台湾联合报系专访时指出，下一步是推动昆山企业到台湾发行人民币债券。他表示，只要大陆发改委、人行同意，就可以赴台湾发债，预计申请的额度是30-50亿元。另外，自7月中国央行批准昆山试验区人民币跨境业务，截至10月8日该区内累计的双向借款规模已达人民币24亿元。

--深圳市前海深港现代服务业合作区管理局表示，拟于今年底前面向香港本土企业，以公开方式出让前湾片区内两幅办公楼土地，主要发展金融拓展等功能。 （完）