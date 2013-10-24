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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 19:33 BJT

国际油市：180-cst燃料油11月/12月互换价差升至三周高位

路透新加坡10月24日 - 周四180-cst燃料油11月/12月互换价差升至三周高位，因用于调和燃料油降低粘度的轻质馏分油供应紧缩。

低粘度燃料油11/12月价差走阔1.88美元，至每吨6.38美元。

“馏分油有点紧，所以价格跳升。”新加坡一交易员称。

因180-cst燃料油强势，衡量380-cst和180-cst燃料油价格差的粘度价差走阔至1个月高位每吨8美元。

日本三井物产买入第一笔来自阿拉伯海湾的船货。路透分析数据显示，卖家是艾克森(Exxon)，三井买入650-cst燃料油，11月7-9日装运。

交易消息人士称，这笔交易反映出三井物产看好未来亚洲燃料油市场。

新加坡一交易员称，“认为他们会继续通过窗口来收船货。”

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，截至10月23日，新加坡燃料油库存下滑2.54%至11周低位，在供应吃紧之际加强了看多人气。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 杜明霞)

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