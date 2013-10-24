欧洲已公布经济指标--2013/10/24

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 f +0.3 f +1.3 f 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 r -0.1 r -- 意大利 第二季 -0.3 r -0.6 f -2.1 r 消费者物价指数(CPI) 英国 9月 +0.4 +0.4 f +2.7 德国 9月 0.0 f 0.0 f +1.4 f 法国(HICP) 8月 +0.5 f -0.3 f +1.0 意大利(HICP) 9月 +1.8 f 0.0 f +0.9 f 生产者物价指数(PPI) 英国 9月 -0.1 u +0.2 f +1.2 u 德国 9月 +0.3 p -0.1 r -0.5 p 法国 8月 +0.3 p +0.7 r -0.4 p 意大利 8月 +0.2 p -1.3 r -2.0 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 9月 6.9 @ 6.8 @ 法国 第二季 10. 10.8 r 意大利 8月 12.2 @ 12.1 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。