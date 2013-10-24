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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 22:17 BJT

美国热股：联邦陪审团认定美国银行需为Countrywide承担法律责任

路透10月24日 - 美国一联邦陪审团周三裁决，美国银行 需为针对旗下分支Countrywide销售有问题抵押贷款相关的民事欺诈指控负法律责任。这是美国政府在与金融危机相关的数起大规模诉讼中取得的一次重大胜利。

美国银行周四早盘小跌0.81%，报14.10美元。(完)

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