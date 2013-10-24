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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 21:49 BJT

美国热股：沃尔玛盘初变动不大，公司公布未来三年中国市场发展计划

路透10月24日 - 沃尔玛 称正在扩张中国业务，因在零售业成长放缓的大背景下，该公司寻求提高获利能力。沃尔玛周四在北京召开的一次新闻发布会上表示，除了今年已经在中国新开设的30家超市外，从2014到2016年，该公司还将新开110家店面。

沃尔玛周四盘初微涨0.03%，报75.92美元。(完)

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