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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 22:09 BJT

美国热股：美国电话电报公司季度净利略超预期，因受无线业务利润率抬升

路透10月24日 - 美国电话电报公司 周三公布的净利略高于华尔街预期，因无线业务利润率好于一些分析师的预估。

美国电话电报公司周四早盘下跌1.45%，报34.75美元。(完)

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