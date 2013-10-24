版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 21:48 BJT

美国热股：赛门铁克大跌近15%，受累于第二季营收和当季财测

路透10月24日 - 赛门铁克 公布第二季营收低于预期，同时预计当季业绩料不及预估，因存储和安全产品需求低迷和个人电脑市场疲弱。

赛门铁克周四盘初大幅下挫14.87%，报20.97美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐