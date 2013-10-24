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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 21:45 BJT

美国热股：施乐跌幅超6%，但季度获利表现优于市场预期

路透10月24日 - 施乐 公布季度获利超出分析师平均预估，因服务业务营收上涨3%。

施乐周四盘初大跌6.43%，报10.04美元。(完)

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