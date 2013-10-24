表格：美国8月贸易逆差388亿美元，来自中国进口创12年11月以来最高

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)
市场 8月 7月 2013年1-8月 2012年8月 2012年1-8月
加拿大 -2,304 -2,730 -20,681 -2,171 -20,995
墨西哥 -4,850 -4,122 -36,617 -4,543 -43,745
欧盟 -9,769 -13,935 -81,416 -11,406 -76,099
中国 -29,891 -30,083 -207,679 -28,659 -203,067
日本 -6,388 -6,814 -49,650 -6,693 -52,633
韩国 -1,677 -2,153 -14,887 -1,605 -10,752
台湾 -1,344 -1,526 -8,465 -1,421 -9,615
(完)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。