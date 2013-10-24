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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 20:44 BJT

表格：美国8月贸易逆差388亿美元，来自中国进口创12年11月以来最高

美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)

市场 8月 7月 2013年1-8月 2012年8月 2012年1-8月

加拿大 -2,304 -2,730 -20,681 -2,171 -20,995

墨西哥 -4,850 -4,122 -36,617 -4,543 -43,745

欧盟 -9,769 -13,935 -81,416 -11,406 -76,099

中国 -29,891 -30,083 -207,679 -28,659 -203,067

日本 -6,388 -6,814 -49,650 -6,693 -52,633

韩国 -1,677 -2,153 -14,887 -1,605 -10,752

台湾 -1,344 -1,526 -8,465 -1,421 -9,615

(完)

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