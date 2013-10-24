表格：美国10月19日当周初请失业金人数降至35.0万人，但高于预估

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透10月24日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为35.0万人(预估为34.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.8万人
* 美国一周续请失业金人数为287.4万人(预估为287.5万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
10/19/13 350,000 348,250 -- --
10/12/13 362,000-R 337,500-R 2,874,000 2.2
10/05/13 373,000 324,750 2,882,000-R 2.2
09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2
09/21/13 307,000 308,750 2,921,000 2.2
09/14/13 311,000 315,250 2,821,000 2.2
09/07/13 294,000 321,750 2,788,000 2.1
08/31/13 323,000 328,750 2,815,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。