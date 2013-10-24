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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 20:39 BJT

表格：美国10月19日当周初请失业金人数降至35.0万人，但高于预估

路透10月24日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为35.0万人(预估为34.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.8万人

* 美国一周续请失业金人数为287.4万人(预估为287.5万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

10/19/13 350,000 348,250 -- --

10/12/13 362,000-R 337,500-R 2,874,000 2.2

10/05/13 373,000 324,750 2,882,000-R 2.2

09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2

09/21/13 307,000 308,750 2,921,000 2.2

09/14/13 311,000 315,250 2,821,000 2.2

09/07/13 294,000 321,750 2,788,000 2.1

08/31/13 323,000 328,750 2,815,000 2.2

* R--为修正值 (完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)

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