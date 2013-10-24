国际油市：石脑油需求稳健，汽油裂解价差持续在低位

路透新加坡10月24日 - 亚洲石脑油2014年1月上半月和2013年12月上半月价差连续第三日上涨，至每吨7.75美元，创7月15日以来最阔，因市场依然受需求支撑。

日本Mitsui Chemicals买入一笔12月上半月的船货，据闻成本加运费价为每吨较日本报价高出7-8美元。

这与稍早Maruzen Petrochemical买入12月上半月的船货所支付的升水，大致相当。

东南亚一交易员称，“日本炼厂的产量在低位，而石化企业产量越来越高”，凸显日本基本面的不匹配。

亚洲汽油裂解价差连续第五日持于每桶3美元之下，受供应充沛打压，周四下跌近5%至每桶2.78美元。

不过新加坡一周库存数据显示，截至10月23日当周需求有所改善。

市场达成三笔汽油交易。

道达尔向联合石化售出一笔11月8-12日装运的92号汽油，每桶价格为110.80美元。

壳牌向维多售出两笔汽油。其中一笔为95号汽油，11月16-20日装运，价格为每桶113.00美元，另一笔为97号汽油，11月19-23日装运，价格为每桶114.00美元。(完)

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