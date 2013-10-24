表格：美国10月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透10月24日 - 美国农业部(USDA)周四公布10月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 653.7 0.0 653.7 706.2 0.0 19,182.6 13,360.9
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.3 119.8
玉米 1,341.4 0.0 1,341.4 1,352.2 0.0 15,977.4 10,433.5
高粱 255.6 0.0 255.6 255.6 0.0 1,235.1 621.1
大豆 929.7 18.0 947.7 1,149.8 18.0 27,487.0 23,968.5
豆粕 1,189.2 0.0 1,189.2 1,207.7 0.0 3,868.6 3,203.3
豆油 38.1 0.0 38.1 38.2 0.0 64.7 202.5
皮马棉 25.4 0.0 25.4 25.4 0.0 327.1 283.9
陆地棉 44.0 -4.4 39.6 116.8 0.0 3,954.3 5,445.6
稻米 70.9 0.0 70.9 71.6 0.0 753.4 855.2 (完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。