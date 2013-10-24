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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 20:50 BJT

表格：美国10月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透10月24日 - 美国农业部(USDA)周四公布10月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 653.7 0.0 653.7 706.2 0.0 19,182.6 13,360.9

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.3 119.8

玉米 1,341.4 0.0 1,341.4 1,352.2 0.0 15,977.4 10,433.5

高粱 255.6 0.0 255.6 255.6 0.0 1,235.1 621.1

大豆 929.7 18.0 947.7 1,149.8 18.0 27,487.0 23,968.5

豆粕 1,189.2 0.0 1,189.2 1,207.7 0.0 3,868.6 3,203.3

豆油 38.1 0.0 38.1 38.2 0.0 64.7 202.5

皮马棉 25.4 0.0 25.4 25.4 0.0 327.1 283.9

陆地棉 44.0 -4.4 39.6 116.8 0.0 3,954.3 5,445.6

稻米 70.9 0.0 70.9 71.6 0.0 753.4 855.2 (完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)

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