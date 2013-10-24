美国各类经济指标总览--2013/10/24

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为35.0万人，预估为34.0万人，美国一周续请失业金人数为287.4万 人，预估为287.5万人。 美国商务部周四公布，美国8月贸易逆差为388.0亿美元，预估为逆差395.0亿美元。美国对中国8月为贸易逆差2 98.9亿美元，来自中国的进口创2012年11月以来最高。 当前值 前次值 失业率(%) 7.2 (9月) 7.3 (8月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.8 (9月) 增加19.3 (8月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (9月) +0.3 (8月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) -0.5 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (8月) 持平 (7月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.5 (第二季终值) +1.1 (第一季终值) GDP平减指数(%) +0.6 (第二季终值) +1.7 (第一季终值) 零售销售(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差388 (8月) 逆差386.4 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第二季) +0.5 (第一季修正值) 工业生产(%) +0.4 (8月) 持平 (7月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (8月) 77.6 (7月修正值) 初请失业金人数(万人) 35.0 (10月19日当周) 36.2 (10月12日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,479.2 (8月) 赤字976 (7月) 领先指标(%) +0.7 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人所得(%) +0.4 (8月) +0.2 (7月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (8月) +0.1 (7月修正值) 消费者信贷(亿美元) 增加136.3 (8月) 增加104.0 (7月修正值) 企业库存(%) +0.4 (7月) +0.1 (6月修正值) 建筑支出(%) 0.6 (8月) 1.4 (7月修正值) 消费者信心 79.7 (9月) 81.8 (8月修正值) 房屋开工(万户) 89.1 (8月) 88.3 (7月修正值) 建筑许可(万户) 92.6 (8月修正值) 95.4 (7月修正值) 成屋销售(万户) 529 (9月) 539 (8月修正值) 新屋销售(万户) 42.1 (7月) 39.0 (7月修正值) 工厂订单(%) -2.4 (7月) +1.6 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.1 (8月) -8.1 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.4 (9月) 58.6 (8月) 供应管理协会制造业指数 56.2 (9月) 55.7 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (7月) -0.2 (6月修正值) 进口物价(%) 0.2 (9月) 0.2 (8月修正值) 出口物价(%) 0.3 (9月) -0.5 (8月修正值) 单位劳工成本(%) 持平 (第二季修正值) -4.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第二季修正值) -1.7 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字988.9 (第二季) 赤字1,049.0 (第一季修正值)