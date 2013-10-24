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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 01:12 BJT

表格：美国财政部续发30年期TIPS得标利率为1.330%，投标倍数为2.76

路透华盛顿10月24日 - 美国财政部称,其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.330 中值 1.278 低值 1.278 价格/得标 价格 84.370207 高值得标比率 76.13% 投标倍数 2.76 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 7,000,017,300 总投标 19,303,430,100 竞争性投标得标 6,989,552,200 非竞争性投标得标 10,465,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 12,503,000,000 初级市场交易商得标 2,507,497,200 直接投标 1,907,000,000 直接投标得标 1,335,000,000 间接投标 4,882,965,000 间接投标得标 3,147,055,000 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810RA8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)

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