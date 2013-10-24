表格：美国财政部续发30年期TIPS得标利率为1.330%，投标倍数为2.76

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透华盛顿10月24日 - 美国财政部称,其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.330 中值 1.278 低值 1.278 价格/得标 价格 84.370207 高值得标比率 76.13% 投标倍数 2.76 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 7,000,017,300 总投标 19,303,430,100 竞争性投标得标 6,989,552,200 非竞争性投标得标 10,465,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 12,503,000,000 初级市场交易商得标 2,507,497,200 直接投标 1,907,000,000 直接投标得标 1,335,000,000 间接投标 4,882,965,000 间接投标得标 3,147,055,000 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810RA8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。