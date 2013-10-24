路透调查:加拿大央行放弃升息措辞后市场预计要到2015年才会升息

《应坚专栏》人民币外汇储备首现IMF统计，继续提高占比是一场长期竞争

近日，IMF公布了最新全球外汇储备季度报告，人民币外汇储备首次出现在IMF的统计之中，是一件值得庆贺的事情。根据IMF披露的数据，去年第四季全球央行持有845亿美元人民币外汇储备，占全球外汇储备的1.1%。第一次公布人民币外汇储备占比并未显着上升，有可能给一些较乐观的预测吹了一阵小凉风，但也没有必要大惊小怪。