路透调查:加拿大央行放弃升息措辞后市场预计要到2015年才会升息

中国经济：雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
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路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
路透4月4日 - 穆迪称，新西兰Aaa评等受到该国较高经济韧力、有效的机构和政策以及财政状况强劲等因素的支撑。 穆迪预计新西兰2017年和2018年实质GDP增幅在3.0%左右，超过Aaa评级主权国家中值2.0%。 穆迪称较长期来看，新西兰潜在GDP增速高于许多Aaa主权评级国家的增速。 穆迪称，新西兰评级展望前景稳定，受到该国经济极具韧性以及强劲财政状况支撑。(完) (编译 李爽 审校 刘秀红)
近日，IMF公布了最新全球外汇储备季度报告，人民币外汇储备首次出现在IMF的统计之中，是一件值得庆贺的事情。根据IMF披露的数据，去年第四季全球央行持有845亿美元人民币外汇储备，占全球外汇储备的1.1%。第一次公布人民币外汇储备占比并未显着上升，有可能给一些较乐观的预测吹了一阵小凉风，但也没有必要大惊小怪。